Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Bagian dari PBNU dan Muhammadiyah

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan kelompok yang melaporkan Pandji ke pihak kepolisian bukan bagian maupun sikap resmi organisasi.

“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” ujar Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla seperti dikutip dalam resmi PBNU, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, sejak dulu banyak kelompok atau individu yang melakukan berbagai aktivitas dengan mengatasnamakan NU. Hal tersebut, kata Gus Ulil, tidak terlepas dari karakter NU sebagai organisasi besar yang bersifat terbuka.

“Tetapi, sejak dulu, kan, banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,” kata dia.

Ia mengatakan sejumlah gerakan yang muncul atas nama NU kerap bersifat spontan dan temporer. Bahkan, sebagian hanya bertahan dalam hitungan jam.

“Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,” kata dia.

Gus Ulil menyoroti pentingnya ruang humor di tengah kehidupan masyarakat.