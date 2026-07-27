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JPNN.com - Olahraga - Basket

Pelatih Amerika Sampai Angkat Topi, Day DBL Indonesia All Star 2026 Tampil Memukau

Senin, 27 Juli 2026 – 04:25 WIB
Pelatih Amerika Sampai Angkat Topi, Day DBL Indonesia All Star 2026 Tampil Memukau - JPNN.COM
Kopi Good Day DBL Indonesia All Star 2026. Foto: DBL Indonesia

jpnn.com - Kopi Good Day DBL Indonesia All Star 2026 masih menjaga peluang meraih prestasi pada ajang 24th Annual National Summer Classic 2026.

Tim putra dan tim putri sama-sama berhasil mengamankan tiket ke babak playoffs setelah melewati fase grup dengan hasil yang menjanjikan, Sabtu (25/7/2026) waktu setempat.

Tim putri tampil paling meyakinkan. Mereka menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan untuk finis sebagai juara Grup A.

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Sementara itu, tim putra bangkit seusai kalah tipis pada laga pembuka dan menutup penyisihan dengan tiga kemenangan beruntun hingga lolos sebagai runner up Grup D.

Penampilan tim putra mendapat apresiasi dari pelatih Illinois Fast 17U Lafeyette Bell.

"Mereka bermain sangat fisik, kuat, dan menjalankan permainan dengan baik. Mereka sangat tahu posisi rekan setimnya di lapangan, saling berbagi bola dengan sangat baik, dan bermain bersama sebagai satu kesatuan," ucapnya.

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Pujian serupa diberikan pelatih 5Star 2027 Moody, Carrlton Moody, yang terkesan dengan permainan tim putri Indonesia.

"Mereka bermain sangat keras dan akurasi tembakan tiga poin mereka sangat impresif. Mereka punya semangat luar biasa di lapangan dan dilatih dengan sangat baik," tambahnya.

Kopi Good Day DBL Indonesia All-Star 2026 masih menjaga peluang meraih prestasi pada ajang 24th Annual National Summer Classic 2026.

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TAGS   DBL Indonesia All Star  Kopi Good Day DBL Indonesia All Star  DBL All Star 2026  DBL Indonesia  DBL 
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