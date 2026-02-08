Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Arema FC Menyoroti Satu Pemain Persija, Emosional

Minggu, 08 Februari 2026 – 14:16 WIB
Pelatih Arema FC Menyoroti Satu Pemain Persija, Emosional - JPNN.COM
Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Arema FC bertandang ke kandang Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, pada pekan ke-20 Super League, Minggu (8/2) malam dengan penuh keyakinan.

Meski waktu persiapan timnya terbatas dan kondisi cuaca tidak sepenuhnya mendukung, Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya berada dalam jalur yang tepat.

Dia menilai situasi yang dihadapi timnya saat ini merupakan bagian dari proses membangun tim baru. 

Baca Juga:

“Saya percaya pada tim ini dan kepada apa yang sedang kami kerjakan. Banyak pemain datang dan ini adalah Arema FC yang sedang membangun tim baru untuk paruh kedua kompetisi,” kata pelatih asal Brasil itu.

Dia tidak menutup mata terhadap kekuatan Persija yang tampak makin solid di putaran kedua.

Secara khusus dia menyoroti kehadiran Jean Mota di Persija, pemain yang memiliki kedekatan emosional dan sejarah panjang dengannya.

Baca Juga:

“Jean Motta salah satu pemain saya dari akademi langsung ke senior. Dahulu dia itu bek kiri, saya jadikan gelandang. Setelah itu dia ke Santos FC. Dia pemain kuat, pemain bagus, kualitas bagus,” kata Marcos Santos.

Menurutnya, Persija merupakan tim besar dengan ambisi besar musim ini.

Satu dari tiga laga pekan ke-20 Super League Persija vs Arema FC hadir di GBK malam ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija vs Arema FC  Super League  klasemen Super League  Arema FC 
BERITA PERSIJA VS AREMA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp