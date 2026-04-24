Pelatih Arema Secara Khusus Menyebut 2 Pemain Kunci Persib

Jumat, 24 April 2026 – 09:22 WIB
Pelatih Arema Secara Khusus Menyebut 2 Pemain Kunci Persib - JPNN.COM
Salah satu bintang Persib Bandung Berguinho (biru). Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Arema FC Marcos Santos menyadari kualitas individu para pemain Persib Bandung, lawan yang akan dihadapi timnya pada pekan ke-29 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam.

"Persib adalah tim yang sangat kuat, tetapi tim kami juga kuat. Kami punya tim berpengalaman, dengan pemain yang sudah melalui banyak kompetisi dan meraih prestasi,” kata pelatih berasal dari Brasil itu.

Santos lalu menyebut nama pemain kunci di kubu Persib.

Baca Juga:

"Saya tahu Ramon Tanque, dia pemain penting. Selain itu ada Berguinho dengan kemampuan dribble yang baik dan menjadi salah satu yang terbaik dalam hal assist,” katanya.

Baca Juga:

Namun, dia menegaskan bahwa kekuatan utama Arema FC bukan terletak pada individu.

Singo Edan adalah pasukan yang menonjolkan kebersamaan tim.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menganggap dua pemain Persib itu menjadi kunci. Mungkin Anda sudah tahu, ya?

Persib  Persib Vs Arema FC  Marcos Santos  Ramon Tanque  Berguinho  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
