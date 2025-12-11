Pelatih Bangkok United Kecewa, Ungkap Biang Kerok Kekalahan dari Persib Bandung

jpnn.com - Bangkok United harus pulang dari lawatannya ke markas Persib Bandung dengan tangan hampa.

Klub asal Thailand itu kalah dengan skor 0-1 pada laga terakhir babak penyisihan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam.

Pelatih Bangkok United Akui Permainan Tim Buruk

Pelatih Bangkok United Totchawa Sripan mengaku kecewa dengan hasil pertandingan serta permainan yang ditampilkan anak asuhnya. Dia menilai para pemain tidak tampil maksimal seperti biasanya.

"Hari ini kami tidak bermain dengan baik. Ini adalah pertandingan yang sebenarnya menuntut pengaturan permainan," kata Totchawan dalam konferensi pers pascalaga ACL 2, Rabu (10/12/2025) malam.

Totchawa mengungkapkan timnya melakukan perubahan susunan pemain, sehingga strategi yang diterapkan tidak berjalan seperti biasanya. Alhasil, tim tampak kesulitan saat menghadapi jawara Liga 1 dua musim berturut-turut itu.

"Saya memahami bahwa ketika para pemain banyak belajar dan mencoba hal baru, permainan tidak selalu berjalan mulus."

"Makin banyak pengalaman yang dimiliki, makin besar pula tekanan yang dihadapi. Pada periode seperti ini, dalam urusan mengatur permainan, kami belum bisa berbuat banyak," ujarnya.

Rotasi Pemain Jadi Sorotan

Dia pun membeberkan sejumlah kesalahan yang dilakukan para pemain hingga membuat Bangkok United menelan kekalahan.