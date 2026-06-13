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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Baru Timnas Voli Indonesia Dukung Cristiano Ronaldo cs Juara Piala Dunia 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 01:55 WIB
Pelatih Baru Timnas Voli Indonesia Dukung Cristiano Ronaldo cs Juara Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas voli putra Indonesia, Reidel Alfonso Toiran saat ditemui di kawasan Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Rabu (17/6). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Timnas voli putra Indonesia Reidel Alfonso Toiran mengaku memberikan dukungan kepada Portugal pada Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 31 Oktober 1984 itu menilai Selecao das Quinas memiliki komposisi pemain yang cukup kuat untuk bersaing merebut gelar juara.

“Tentu dukung Portugal karena mereka punya materi pemain yang lengkap. Adanya Cristiano Ronaldo tentu membuat tim tersebut makin solid,” ujar pria asal Kuba itu.

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Reidel Toiran mengikuti Piala Dunia 2026 sejak laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Malam ini manajer asal klub Bhayangkara Presisi itu menantikan penampilan perdana Portugal pada ajang akbar sepak bola dunia tersebut di Grup K.

Dijadwalkan skuad asuhan Roberto Martinez itu akan jumpa Republik Demokratik Kongo, Kamis (18/6) malam WIB.

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Dia berencana menyaksikan pertandingan tersebut melalui layar kaca di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul.

Saat ini, Reidel juga tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi AVC Men’s Volleyball Cup 2026 bersama Timnas voli putra Indonesia.

Pelatih baru Timnas voli putra Indonesia, Reidel Alfonso Toiran mendukung penuh Portugal pada Piala Dunia 2026

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Putra  Timnas Voli Indonesia  Piala Dunia 2026 
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