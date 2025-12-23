Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda

Rabu, 24 Desember 2025 – 00:30 WIB
Jeff Jiang Jie saat menjadi pelatih Timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2025. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia akan menggunakan jasa pelatih asal Brasil pada Asian Games 2026 mendatang.

Kepastian tersebut didapatkan setelah PBVSI mengakhiri kontrak dengan Jeff Jiang Jie.

Manajer asal China itu berakhir masa jabatannya seusai gagal mempertahankan emas SEA Games 2025.

Wakil Kabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella menyebut bahwa rencananya pelatih baru Timnas voli putra Indonesia akan melatih terlebih dahulu di Proliga 2026 menukangi Jakarta Garuda.

Diharapkan proses negosiasi selesai dalam waktu dekat sehingga nakhoda baru asal Negeri Samba itu bisa bergabung dengan Dawuda Alaihissalam cum suis.

“Program Jakarta Garuda akan sinkron dengan Timnas voli putra Indonesia,” katanya saat dihubungi JPNN.com, Selasa (23/12).

“Untuk itu nantinya pelatih yang melatih juga diproyeksi untuk Timnas voli putra Indonesia,” ungkap Loudry.

Pada awalnya PBVSI berencana memanggil ulang Li Qiujiang sebagai manajer Jakarta Garuda dan direktur teknik Timnas voli putra Indonesia.

PBVSI berencana berikan kesempatan pelatih Timnas voli putra Indonesia baru menukangi Jakarta Garuda di Proliga 2026.

TAGS   Proliga 2026  Proliga  Jakarta Garuda  Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  PBVSI 
