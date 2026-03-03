Pelatih Baru Timnas Voli Putra Indonesia Asal Brasil Tiba Awal Mei

jpnn.com - PBVSI akhirnya menemukan sosok pengganti Jeff Jiang di kursi pelatih Timnas voli putra Indonesia.

Mantan juru taktik Jakarta LavAni itu digantikan oleh pelatih asal Brasil, Issanaye Ramires Ferraz, setelah gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025.

Pria kelahiran 11 Desember 1983 itu sejatinya bukan nama baru karena sempat didekati PBVSI untuk menangani Timnas voli putra Indonesia pada ajang Asian Men’s U20 Volleyball Championships 2024.

Wabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa saat ini Issanaye masih terikat kontrak dengan klub di Korea.

Pelatih berusia 42 tahun itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Mei mendatang.

"Kami berharap tentu lebih cepat lebih baik, tetapi saat ini Issanaye masih memiliki kontrak dengan Korea," ungkap pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com.

Issanaye Ramires Ferraz direkrut PBVSI setelah mendapatkan rekomendasi dari federasi voli dunia (FIVB).

Langkah ini mengingatkan pada perekrutan Marcos Sugiyama saat dipercaya menangani Timnas voli putri Indonesia.