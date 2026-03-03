Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pelatih Baru Timnas Voli Putra Indonesia Asal Brasil Tiba Awal Mei

Selasa, 03 Maret 2026 – 17:14 WIB
Pelatih Baru Timnas Voli Putra Indonesia Asal Brasil Tiba Awal Mei - JPNN.COM
Issanaye Ramires Ferraz saat masih menukangi tim voli putra Korea. Foto: Facebook/Issanaye Ramires Ferraz

jpnn.com - PBVSI akhirnya menemukan sosok pengganti Jeff Jiang di kursi pelatih Timnas voli putra Indonesia.

Mantan juru taktik Jakarta LavAni itu digantikan oleh pelatih asal Brasil, Issanaye Ramires Ferraz, setelah gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025.

Pria kelahiran 11 Desember 1983 itu sejatinya bukan nama baru karena sempat didekati PBVSI untuk menangani Timnas voli putra Indonesia pada ajang Asian Men’s U20 Volleyball Championships 2024.

Baca Juga:

Wabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa saat ini Issanaye masih terikat kontrak dengan klub di Korea.

Pelatih berusia 42 tahun itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Mei mendatang.

"Kami berharap tentu lebih cepat lebih baik, tetapi saat ini Issanaye masih memiliki kontrak dengan Korea," ungkap pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com.

Baca Juga:

Issanaye Ramires Ferraz direkrut PBVSI setelah mendapatkan rekomendasi dari federasi voli dunia (FIVB).

Langkah ini mengingatkan pada perekrutan Marcos Sugiyama saat dipercaya menangani Timnas voli putri Indonesia.

PBVSI tunggu Issanaye Ramires Ferraz menjadi pelatih Timnas voli putra Indonesia setelah kontraknya habis bersama Korea pada April mendatang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  Issanaye Ramires Ferraz  pelatih timnas voli indonesia 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp