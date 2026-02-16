Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Beber Kunci Kemenangan Persita Tangerang Atas PSBS Biak

Senin, 16 Februari 2026 – 20:54 WIB
Selebrasi Rayco Rodriguez seusai mencetak gol untuk Persita Tangerang pada laga lanjutan Super League 2025/26 melawan PSBS Biak di Indomilk Arena, Senin (16/2). Foto: Dokumentasi Persita Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Persita Tangerang susah payah meraih kemenangan di laga melawan PSBS Biak pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2).

Pada laga ini Persita tertinggal terlebih dahulu melalui gol dari Ruyery Blanco pada menit ke-45.

Persita bangkit di laga ini setelah di babak kedua mencetak dua gol kemenangan lewat Rayco Rodriguez pada menit ke- 68, dan Ahmad Nur Hardianto (70).

Pelatih Persita, Carlos Pena mengungkapkan anak asuhannya tampil dengan tempo lambat di babak pertama.

Juru taktik kelahiran 28 Juli 1983 itu menilai Javlon Guseynov dan kolega tidak menjalankan instruksi yang diinginkannya.

Terbukti gol pembuka PSBS Biak lahir lewat kelengahan pertahanan Persita dalam mengantisipasi serangan balik.

“Laga yang tidak mudah untuk kami karena di babak pertama kami mencoba mendominasi. Lawan bisa mencetak gol dari transisi.”?

