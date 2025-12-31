Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Borneo FC Bicara soal Persib, Persija, dan Malut United

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:57 WIB
Pelatih Borneo FC Bicara soal Persib, Persija, dan Malut United - JPNN.COM
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC sedang kedodoran menjelang putaran pertama Super League berakhir.

Empat laga terakhir tak pernah menang; tiga kali kalah dan sekali imbang.

Setelah selalu menang dalam sebelas laga beruntun, Borneo FC bak kekurangan bensin hingga akhirnya kini duduk di anak tangga kedua.

Baca Juga:

Menjelang putaran pertama usai, Borneo FC punya dua laga sisa, yakni menjamu PSM Makassar dan bertamu ke kandang Persita Tangerang.

Bukan tugas mudah lantaran PSM dan Persita tim yang mulai disegani musim ini.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya harus memenangi dua laga besar itu demi menjaga posisi di papan atas.

Baca Juga:

Lefundes menyebut persaingan papan atas musim ini berjalan ketat setelah Persib Bandung dan Malut United menunjukkan konsistensi.

"Saat ini posisi Borneo FC sama dengan Persib Bandung. Kami di posisi kedua, karena head to head," ujarnya.

Pelatih Borneo FC mengatakan timnya harus memenangi dua laga besar itu demi menjaga posisi di klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Borneo FC  Persija  Malut United  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp