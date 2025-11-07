Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Brasil Blak-blakan Soal Timnas U-17 Indonesia: Mereka Bisa Menang

Jumat, 07 November 2025 – 06:48 WIB
Pelatih Brasil Blak-blakan Soal Timnas U-17 Indonesia: Mereka Bisa Menang - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat melakukan persiapan jelang laga perdana Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Meski timnya jauh lebih diunggulkan, Pelatih Brasil U-17 Dudu Patetuci tetap menaruh perhatian serius kepada Timnas U-17 Indonesia.

Brasil dan Indonesia akan bentrok pada matchday kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 pada Jumat (7/11/2025).

Potensi Kejutan dari Indonesia

Meski Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Zambia di laga perdana, Patetuci menilai hasil itu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan tim asuhan Nova Arianto.

Baca Juga:

Menurutnya, Garuda Muda memiliki potensi besar yang bisa memberi kejutan bahkan untuk tim sekelas Brasil.

"Indonesia memang kalah (dari Zambia), tetapi bisa saja seri, bahkan menang. Mereka juga menyia-nyiakan banyak peluang," ucap Patetuci di laman resmi CBF.

Motivasi Berlipat Garuda Muda

Lebih lanjut, Patetuci melihat bahwa kekalahan Indonesia justru bisa membuat mereka tampil lebih berbahaya.

Baca Juga:

"Mereka pasti akan mengerahkan segalanya melawan kami," tambahnya.

Brasil sendiri mengawali kampanye Piala Dunia U-17 2025 dengan hasil meyakinkan, yakni menghajar Honduras tujuh gol tanpa balas.

Meski timnya jauh lebih diunggulkan, Pelatih Brasil U-17 Dudu Patetuci tetap menaruh perhatian serius kepada Timnas U-17 Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brasil  Timnas U-17 Indonesia  timnas u-17  Brasil U-17  Piala Dunia U-17 
BERITA BRASIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp