Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Bulgaria Mengaku Sudah Mengantongi Kelemahan Timnas Indonesia, Waspada!

Minggu, 29 Maret 2026 – 16:36 WIB
Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov saat mendampingi tim asuhannya menjelang laga FIFA Series 2026 di Lapangan A, Senayan. Foto: Facebook/Team Bulgaria

jpnn.com, JAKARTA - Bulgaria enggan meremehkan kekuatan Timnas Indonesia saat bertemu pada final FIFA Series 2026.

Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov menilai skuad Garuda saat ini sudah berkembang luar biasa.

Terbukti, perjuangan Timnas Indonesia untuk tembus ajang akbar Piala Dunia 2026 jauh hingga putaran keempat, sebelum akhirnya kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Baca Juga:

Hal tersebut akan menjadi sorotan untuk juru taktik kelahiran 12 September 1976 itu agar bisa mengantisipasi serangan Timnas Indonesia.

“Laga melawan Timnas Indonesia tentu sangat spesial untuk saya. Sebelumnya saya di sini sebagai asisten pelatih.”

“Timnas Indonesia sekarang berkembang luar biasa. Terlebih di bawah John Herdman, mereka ingin membuktikan,” ujar Dimitrov.

Baca Juga:

Bulgaria sendiri mencoba untuk bisa meredam serangan Timnas Indonesia yang pada laga perdana menang dengan skor 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.

Tim berjuluk The Lions itu berupaya mengeksploitasi kekurangan yang dimiliki skuad Garuda untuk menjaga peluang meraih kemenangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   indonesia vs bulgaria  FIFA Series 2026  Timnas Indonesia  John Herdman  link streaming indonesia vs bulgaria  jadwal Indonesia vs Bulgaria  Aleksander Dimitrov 
BERITA INDONESIA VS BULGARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp