Pelatih Bulgaria Mengaku Sudah Mengantongi Kelemahan Timnas Indonesia, Waspada!

jpnn.com, JAKARTA - Bulgaria enggan meremehkan kekuatan Timnas Indonesia saat bertemu pada final FIFA Series 2026.

Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov menilai skuad Garuda saat ini sudah berkembang luar biasa.

Terbukti, perjuangan Timnas Indonesia untuk tembus ajang akbar Piala Dunia 2026 jauh hingga putaran keempat, sebelum akhirnya kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Hal tersebut akan menjadi sorotan untuk juru taktik kelahiran 12 September 1976 itu agar bisa mengantisipasi serangan Timnas Indonesia.

“Laga melawan Timnas Indonesia tentu sangat spesial untuk saya. Sebelumnya saya di sini sebagai asisten pelatih.”

“Timnas Indonesia sekarang berkembang luar biasa. Terlebih di bawah John Herdman, mereka ingin membuktikan,” ujar Dimitrov.

Bulgaria sendiri mencoba untuk bisa meredam serangan Timnas Indonesia yang pada laga perdana menang dengan skor 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.

Tim berjuluk The Lions itu berupaya mengeksploitasi kekurangan yang dimiliki skuad Garuda untuk menjaga peluang meraih kemenangan.