Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Dewa United Keberatan Regulasi U-23 Dihapus, Ini Alasannya

Jumat, 22 Mei 2026 – 12:12 WIB
Pelatih Dewa United Keberatan Regulasi U-23 Dihapus, Ini Alasannya - JPNN.COM
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengaku keberatan terhadap keputusan I.League yang menghapus aturan wajib memainkan pemain U-23 mulai musim depan.

Menurutnya, regulasi itu justru penting untuk menjaga regenerasi pemain muda Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, memastikan aturan minimal satu pemain U-23 bermain sebagai starter selama 45 menit dihapus pada kompetisi musim 2026/2027.

Baca Juga:

Artinya, klub tidak lagi diwajibkan menurunkan pemain muda sejak awal laga.

Namun keputusan tersebut rupanya tidak sepenuhnya disambut positif. Jan Olde secara tegas menilai regulasi pemain muda masih dibutuhkan untuk memberi kesempatan talenta muda berkembang di level tertinggi.

"Indonesia punya potensi besar. Yang dibutuhkan adalah kompetisi reguler usia 16 sampai 23 tahun agar pemain muda berkembang maksimal," ungkap Jan Olde.

Baca Juga:

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan kekhawatiran sang pelatih terhadap masa depan regenerasi sepak bola Indonesia bila pemain muda kehilangan jam bermain di kompetisi elite.

Pandangan Jan Olde pun sejalan dengan pelatih Bali United, Johnny Jansen, yang sebelumnya juga tidak sepakat dengan penghapusan aturan U-23.

Pelatih Dewa United Jan Olde keberatan dengan dihapusnya aturan memainkan pemain U-23 di kompetisi musim depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jan Olde Riekerink  Dewa United  Pelatih Dewa United  Timnas Indonesia 
BERITA JAN OLDE RIEKERINK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp