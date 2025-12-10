Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Filipina Sanjung Ivar Jenner dan Zijlstra Seusai Bungkam Timnas U-22 Indonesia

Rabu, 10 Desember 2025 – 21:47 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Filipina U-22, Garrath McPherson, memberikan kepada dua pemain Timnas U-22 Indonesia meski berhasil ia kalahkan pada laga perdana Grup C SEA Games 2025.

Filipina berhasil meraih kemenangan 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin8/12).

Kemenangan tersebut memastikan Filipina melaju mulus ke semifinal. Sebaliknya, situasi Timnas U-22 Indonesia justru rumit.

Skuad Garuda Muda kalah di laga perdana dan kini harapan lolos bergantung pada hasil pertandingan lain. Meski masih punya satu laga terakhir melawan Myanmar, Jumat (12/12), kemenangan saja belum tentu cukup.

Malaysia dan Vietnam, dua penghuni Grup B sama-sama mengoleksi tiga poin. Jika mereka bermain imbang pada laga pamungkas, Indonesia dipastikan tersingkir. Satu-satunya harapan adalah salah satu dari mereka menang, lalu Indonesia berharap unggul selisih gol.

Di tengah persaingan grup tersebut, McPherson memberikan pujian besar kepada dua pemain Timnas U-22 Indonesia: Ivar Jenner dan Mauro Zijlstra. Kedua pemain diaspora itu dinilai jadi pembeda dan cukup membuat Filipina kerepotan.

“Saya kira beberapa pemain baru mereka, terutama Ivar Jenner, tampil bagus. Dia sering turun menjemput bola dan mengendalikan permainan.”

Tak hanya Ivar, McPherson juga menyoroti kualitas Mauro Zijlstra yang menurutnya sangat mengganggu lini belakang Filipina.

