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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Kanada Ungkap Kondisi Ismael Kone yang Jadi Korban di Tengah Pesta Gol

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:18 WIB
Pelatih Kanada Ungkap Kondisi Ismael Kone yang Jadi Korban di Tengah Pesta Gol - JPNN.COM
Gelandang Timnas Kanada Ismael Kone mengalami cedera saat pertandingan melawan Qatar. Foto: AFP/EMILEE CHINN.

jpnn.com - Ismael Kone menjadi korban di balik pesta gol Kanada ke gawang Qatar pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Gelandang andalan Timnas Kanada itu mengalami cedera serius yang berpotensi mengakhiri perjalanannya di ajang empat tahunan itu.

Insiden tersebut terjadi saat Kanada meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada pertandingan Grup B yang berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) WIB.

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Kone mengalami cedera setelah mendapat tekel keras dari pemain Qatar Assim Madibo pada babak kedua. Pelanggaran tersebut membuat Madibo langsung diganjar kartu merah oleh wasit.

Qatar bahkan mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain setelah sebelumnya Homam Ahmed juga lebih dulu diusir ke luar lapangan.

Akibat cedera yang dialaminya, Kone tidak mampu melanjutkan pertandingan dan harus digantikan. Pemain Sassuolo itu kemudian mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

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Pelatih Kanada Jesse Marsch memastikan kondisi anak asuhnya tetap terpantau dengan baik meski mengalami cedera yang cukup berat.

"Dia menggambarkan karakter tim ini dengan sangat baik. Pada pertandingan melawan Bosnia, menurut saya dia adalah pemain terbaik kami."

Ismael Kone menjadi korban di balik pesta gol Kanada ke gawang Qatar pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026.

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TAGS   Ismael Kone  Piala Dunia 2026  Kanada  Timnas Kanada  Ismael Kone Cedera 
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