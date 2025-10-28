Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung

Selasa, 28 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persis Solo Peter de Roo dan pemain Sutanto Tan dalam konferensi pers pascalaga Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Persis Solo kembali menelan kekalahan di pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 dari Persib Bandung dengan skor 0–2.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persis harus takluk dari Persib yang tampil hanya dengan 10 pemainnya sejak menit 28.

Persis kesulitan dan tak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Pelatih Persis Peter de Roo mengatakan, dia dan pemain tentu kecewa dengan hasil minor ini.

Kekalahan ini memperpanjang tren sembilan laga tanpa kemenangan Laskar Sambernyawa.

“Saya kecewa dengan hasil hari ini dan saya sudah tahu datang ke sini melawan tim yang juara back-to-back pasti akan sulit. Salah satu kesulitan kami adalah sulit mengontrol laga di awal tadi dan tiba-tiba Persib bisa mencetak gol dari skema yang tidak terduga,” kata De Roo dalam konferensi pers pascalaga Liga 1, Senin (27/10/2025).

De Roo pun memuji penampilan tuan rumah yang tampil sangat solid dengan pertahanan yang kokoh, sekalipun Persib harus kehilangan Luciano ‘Lucho' Guaycochea yang diganjar kartu merah.

Komentar Pelatih Persis Solo Peter de Roo setelah dikalahkan Persib Bandung 0 - 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

