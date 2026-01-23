Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:11 WIB
Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya - JPNN.COM
Madura United saat menjajal GBK dalam latihan resmi. Foto: IG maduraunitedfc

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Madura United Carlos Parreira menyatakan pasukannya siap menantang tuan rumah Persija Jakarta pada laga pekan ke-18 Super League

Andai tak kena imbas cuaca ekstrem, duel Persija Jakarta vs Madura United hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1) malam WIB.

Carlos mengatakan, saat ini timnya berada dalam kondisi yang makin kuat, terlebih setelah melalui proses adaptasi yang bagus, terutama dengan kehadiran pemain baru.

Menurutnya, Madura United kini tidak hanya kuat karena rekrutan anyar. Namun, saat ini Laskar Sape Kerrab juga memiliki lebih banyak opsi di bangku cadangan.

“Adaptasi antara pemain baru dan pemain lama yang sudah ada di sini sangat bagus. Kombinasi di antara mereka juga baik, dan membuat tim lebih memahami cara bermain,” kata Carlos.

Dia pun mengaku menghormati Persija sebagai tim yang sangat berbahaya, apalagi lawan timnya itu bertindak sebagai tuan rumah.

Andai tak kena imbas cuaca ekstrem, duel Persija Jakarta vs Madura United hadir malam ini.

