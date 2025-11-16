Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Mali Memuji 1 Pemain Timnas U-23 Indonesia

Minggu, 16 November 2025 – 06:07 WIB
Pelatih Timnas U-23 Mali Fousseni Diawara (kiri) saat jumpa pers di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11/2025). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jpnn.com - JAKARTA – Timnas U-23 Mali menang atas Indonesia dengan skor telak 3-0 pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (15/11/2025).

Pelatih Timnas U-23 Mali Fousseni Diawara mengatakan timnya mampu mengalahkan Timnas U-23 Indonesia karena ada faktor keberuntungan.

Keberuntungan ini, kata Diawara, adalah karena timnya membuka keunggulan dengan cepat pada menit kelima melalui gol sundulan Sekou Doucoure.

“Kami sangat puas dengan pertandingan ini. Kami senang bisa mencetak gol sangat cepat. Itu membantu kami masuk ke permainan dan mendapatkan kepercayaan diri,” kata Diawara pada jumpa pers setelah laga di Stadion Pakansari, Sabtu.

Gol cepat Doucoure yang diawali dari sepak pojok ini kemudian ditambahkan oleh Wilson Samake pada menit ke-34.

Pada menit-menit akhir laga, Moulaye Haidara membuat tuan rumah semakin terpukul, ketika mencetak gol pada menit ke-90+1.

“Kami memberikan instruksi kepada para pemain, dan instruksi itu bisa mereka jalankan. Itu membuat kami bisa memainkan beberapa rangkaian permainan yang menarik,” kata pelatih berkebangsaan Mali yang lahir di Paris, Prancis itu.

Diawara lalu menyoroti permainan Timnas U-23 Indonesia yang menurutnya dapat membahayakan timnya dalam beberapa momen.

