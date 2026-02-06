Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Malut United Bocorkan Strategi Melawan Persib

Jumat, 06 Februari 2026 – 08:10 WIB
Skuad Malut United berlatih. Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Malut United Hendri Susilo mengatakan bahwa semua pemainnya yang dibawa ke Bandung, untuk menghadapi Persib, dalam kondisi siap tempur kapan pun dimainkan.

Malut United menantang tuan rumah Persib pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2) malam.

"Kami sudah dua hari di Bandung melakukan persiapan. Semua pemain yang ada dalam kondisi sehat dan siap untuk bertanding,” ujar Hendri di hamalan Malut United.

Musim ini, Malut United memiliki rekor apik kala bermain tandang dengan catatan lima kemenangan, dua kali imbang, dan dua kali kalah.

Namun, di sisi lain, Persib belum terkalahkan, selalu menang di kandang hingga pekan ke-19 dengan total sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan.

“Kami sudah menganalisis dan mengetahui kekuatan Persib seperti apa dengan kedalaman skuadnya," kata Hendri.

"Ada beberapa strategi yang kami siapkan untuk mengantisipasi hal tersebut,” imbuhnya.

Salah satu dari beberapa strategi itu ialah Hendri telah meminta para pemainnya untuk siap selalu berlari atau tidak diam saja di lapangan sepanjang pertandingan.

Setelah menganalisis kekuatan Persib, Pelatih Malut United pegang beberapa pilihan strategi, ini salah satunya...

