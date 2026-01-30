Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Terang-terangan tentang Malik Risaldi

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyampaikan pernyataan tentang Malik Risaldi.

Tavares menegaskan dirinya siap memaksimalkan potensi Malik Risaldi pada sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (30/1), Tavares menilai Malik Risaldi merupakan pemain lokal yang berkualitas sehingga sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya.

Tavares menjelaskan selain kualitas yang dimiliki mantan pemain Madura United tersebut, Malik Risaldi bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini depan.

"Tidak mudah untuk mendatangkan pemain lokal di bursa transfer kali ini, karena pemain lokal sudah terikat kontrak, tetapi bagaimanapun, Malik bisa bermain sebagai pemain sayap, bisa juga sebagai striker. Semua orang harus siap, ini target kami," ungkap Tavares.

Sejauh ini, Malik Risaldi sudah tampil sebanyak 18 pertandingan bersama Persebaya Surabya.

Malik Risaldi telah menyumbangkan satu gol serta dua assist pada ajang Super League.

Tavares mengatakan enggan untuk memberikan satu tempat kepada semua pemain di sebelas pertama secara cuma-cuma.