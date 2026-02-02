Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persebaya Kecewa Berat, Bilang Pemainnya Membawa Bola seperti Tukang Pos

Senin, 02 Februari 2026 – 05:17 WIB
Pelatih Persebaya Kecewa Berat, Bilang Pemainnya Membawa Bola seperti Tukang Pos - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (tengah) memberikan instruksi kepada timnya saat berlaga melawan Dewa United saat pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026, di Stadion GBT Surabaya, Minggu (1/2/2026) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – Pertandingan Persebaya vs Dewa United sebagai laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (1/2/2026) malam, berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares kecewa timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

“Kami hanya meraih satu poin dan kehilangan dua poin di rumah. Ini artinya kami harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tavares dalam konferensi pers setelah pertandingan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa jam lalu.

Baca Juga:

Pelatih asal Portugal itu menilai hasil tersebut merugikan Persebaya karena unggul jumlah pemain sejak awal babak kedua.

Tavares juga menyoroti penurunan kecepatan sirkulasi bola pada babak kedua sehingga Persebaya kesulitan membongkar pertahanan Dewa United.

“Meski unggul jumlah pemain, kami tidak cukup pintar memindahkan bola dengan cepat. Sekarang kita bisa mengirim email lebih cepat, tetapi pemain justru berlari membawa bola seperti tukang pos,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Tavares, lambatnya aliran bola membuat lini belakang lawan memiliki cukup waktu untuk menutup ruang.

Kapten Persebaya Bruno Moreira mengakui hasil imbang tidak sesuai harapan tim dan pendukung.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares kecewa lantaran timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain saat melawan Dewa United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  persebaya vs dewa united  Bernardo Tavares  Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp