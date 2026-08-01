Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:21 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Satu dari empat tempat di semifinal Piala Presiden 2026 menjadi milik Persebaya Surabaya.

Namun, status Bajol Ijo -salah satu julukan Persebaya, belum pasti juara grup atau runner up Grup B.

Di seberang, Persib Bandung menjadi juara Grup A, sedangkan Arema FC urutan kedua.

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Andai menjadi pemuncak di klasemen akhir Grup B, Persebaya ketemu peringkat kedua Grup A, Arema FC, di semifinal.

Klasemen Akhir Grup A dan Klasemen Sementara Grup B Piala Presiden 2026

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Jika kalah dari juara bertahan Piala Presiden, Port FC (Thailand) pada laga terakhir penyisihan grup hari ini, maka Persebaya harus puas sebagai runner up B, dan itu berarti ketemu Persib.

Juru Taktik Persebaya Bernardo Tavares mengaku ogah memikirkan atau bahkan memilih lawan di semifinal.

Menurutnya, melawan tim sekelas Port FC yang sudah berpengalaman di Asia, menjadi kesempatan timnya mengembangkan diri.