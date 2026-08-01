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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:21 WIB
Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Satu dari empat tempat di semifinal Piala Presiden 2026 menjadi milik Persebaya Surabaya.

Namun, status Bajol Ijo -salah satu julukan Persebaya, belum pasti juara grup atau runner up Grup B.

Di seberang, Persib Bandung menjadi juara Grup A, sedangkan Arema FC urutan kedua.

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Andai menjadi pemuncak di klasemen akhir Grup B, Persebaya ketemu peringkat kedua Grup A, Arema FC, di semifinal.

Klasemen Akhir Grup A dan Klasemen Sementara Grup B Piala Presiden 2026
Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026 Pelatih Persebaya Ogah Memikirkan Persib atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026officialpialapresiden

Jika kalah dari juara bertahan Piala Presiden, Port FC (Thailand) pada laga terakhir penyisihan grup hari ini, maka Persebaya harus puas sebagai runner up B, dan itu berarti ketemu Persib.

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Juru Taktik Persebaya Bernardo Tavares mengaku ogah memikirkan atau bahkan memilih lawan di semifinal.

Menurutnya, melawan tim sekelas Port FC yang sudah berpengalaman di Asia, menjadi kesempatan timnya mengembangkan diri.

Cek jadwal pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 hari ini. Ada dua.

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TAGS   Persib  Persebaya  Port FC  Arema FC  semifinal Piala Presiden 2026  Piala Presiden 2026 
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