Pelatih Persebaya Sudah Bicara soal Persib

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:58 WIB
Pelatih Persebaya Sudah Bicara soal Persib - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Arsitek Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai kemenangan pasukannya dari PSM Makassar pada pekan ke-23 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (25/2) sangat krusial sebagai modal berharga menatap laga besar di pekan ke-24.

“Sangat penting bagi kami untuk memenangi laga ini. Karena dengan menang, pemain merasa senang dan mendapatkan kepercayaan diri. Sebagai pelatih, melatih tim yang menang sangat berbeda dengan melatih tim yang kalah dan tidak punya kepercayaan diri,” ujarnya.

Kemenangan itu menjadi titik balik kebangkitan mental para pemain yang dalam dua laga sebelumnya, yakni melawan Bhayangkara FC dan Persijap Jepara, kalah.

“Saya berharap dengan kemenangan ini, pemain lebih percaya diri. Karena pertandingan berikutnya melawan tim yang bagus," tutur Tavares.

Persebaya akan menjamu Persib Bandung di pekan ke-24, Senin (2/3). "Persib punya skuad bagus. Kami harus fokus dengan sikap yang sama seperti hari ini,” ujar Tavares. (pby/jpnn)

Persebaya Surabaya mengalahkan PSM Makassar di pekan ke-23 Super League. Cek klasemen.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

