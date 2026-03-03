Pelatih Persebaya Ungkap Taktik Hingga Mampu Menahan Imbang Juara Bertahan

jpnn.com - SURABAYA – Laga Persebaya vs Persib pada pertandingan pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin (2/3) malam berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memuji mental pemainnya sehingga bisa mengejar ketertinggalan gol untuk dapat menyamakan kedudukan.

saat bermain imbang 2-2 melawan juara bertahan Persib Bandung.

"Kami sebenarnya ingin menang, tetapi kami harus tetap senang dengan semangat juang pemain meski hasilnya seri,” kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Senin malam.

Tavares menilai kedua tim sama-sama menciptakan banyak peluang sepanjang laga sehingga hasil imbang menjadi gambaran pertandingan yang berlangsung terbuka.

Terkait keputusan taktik, Tavares menjelaskan pergantian pemain dilakukan setelah Milos Raickovic melakukan pelanggaran berbahaya di dekat kotak penalti pada akhir babak pertama.

Dia menilai kondisi fisik Milos menurun karena padatnya jadwal pertandingan sehingga memilih memasukkan Gustavo Fernandes dan mendorong Risto Mitrevski lebih ke depan.

"Hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi masuknya pemain bertubuh tinggi dari Persib," ucapnya.