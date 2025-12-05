Close Banner Apps JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Blak-blakan Alasan Coret Wiliam Marcilio Meski Punya Kualitas

Jumat, 05 Desember 2025 – 15:04 WIB
Wiliam Marcilio saat menjalani latihan dengan Persib Bandung. Foto: Barly Isham/Persib.

jpnn.com - Persib Bandung resmi tak lagi menggunakan jasa gelandang serang asal Brasil, William Marcilio.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi pelatih Bojan Hodak yang menilai performa pemain berusia 29 tahun itu belum sesuai harapan.

Menjelang laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 melawan Borneo FC, Bojan Hodak mengungkapkan alasan pencoretan William dari daftar skuad untuk musim ini.

Baca Juga:

William Marcilio Dinilai Gagal Beradaptasi

Hodak menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang matang. Sejak awal kedatangannya, dia telah meminta Wiliam untuk beradaptasi serta menyesuaikan gaya bermain dengan kebutuhan tim.

Namun, permintaan itu disebut tidak dijalankan dengan baik oleh William.

"Dia datang dengan kualitas yang bagus. Sejak hari pertama saya sudah meminta agar dia mengubah gaya bermain dan beradaptasi dengan tim, tetapi sampai hari ini tidak dilakukan," kata Hodak, dikutip Jumat (5/12/2025).

Baca Juga:

"Saya mendoakan semoga dia beruntung," sambungnya.

Menurut Hodak, William memiliki kualitas individu yang mumpuni. Namun, kualitas tersebut dinilai tidak akan maksimal jika tidak sejalan dengan konsep permainan tim.

Pelatih Persib Bojan Hodak buka suara soal alasannya mencoret gelandang Wiliam Marcilio. Singgung proses adaptasi yang gagal.

