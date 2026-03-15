JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Lempar Bola Panas untuk Borneo FC

Minggu, 15 Maret 2026 – 11:55 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pertandingan dua tim papan atas akan tersaji pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung vs Borneo FC, Minggu (15/3/2026) malam.

Laga ini menjadi salah satu yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim yang sama-sama bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga menghadapi Borneo FC tidak pernah berjalan mudah.

Baca Juga:

Meski pada putaran pertama Persib mampu menaklukkan tim asuhan Fabio Lefundes, menurutnya situasi kali ini akan berbeda.

Persaingan menuju gelar juara makin memanas sejak memasuki putaran kedua. Persib dan Borneo FC terus saling menempel di papan atas klasemen.

"Ini adalah derbi di liga, pertemuan dua tim urutan pertama dan kedua. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sulit."

Baca Juga:

"Stadion akan penuh, akan ada banyak suporter, tetapi kami sudah siap untuk itu," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Hodak tetap optimistis anak asuhnya mampu meraih hasil maksimal. Dia bahkan menilai tekanan justru berada di kubu lawan.

Pelatih Persib Bojan Hodak melempar beban kepada Borneo FC pada duel tim papan atas BRI Super League yang akan berlangsung di Stadion Segiri, malam ini.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Borneo FC  Borneo FC vs Persib  Super League 
