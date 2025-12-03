Pelatih Persib Bandung Mengalami Gangguan Kesehatan

Rabu, 03 Desember 2025 – 13:31 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bersiap melakoni laga tunda pekan ke-4 Super League, menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam WIB.

Menjelang laga akbar tersebut, Persib sudah memulai persiapan dengan berlatih di Lapangan Pendamping GBLA, Selasa (2/12).

Latihan dipimpin asisten pelatih Igor Tolic dibantu Miro Petric, Yaya Sunarya, pelatih kiper Mario Jozic dan asisten I Made Wirawan.

"Pelatih Bojan Hodak berhalangan hadir karena gangguan kesehatan," bunyi keterangan di laman klub.

Di lapangan, tim berlatih ringan setelah libur satu hari karena perjalanan dari laga tandang kontra Madura United, Minggu, 30 November 2025.

Sementara itu, Marc Klok, Eliano Reijnders, Adam Alis, Andrew Jung berlatih secara terpisah.

Asisten Pelatih Persib Tolic mengatakan, sesi latihan tim Pangeran Biru itu merupakan langkah tim untuk memulihkan kebugaran para pemain.

"Sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami dilakukan oleh fisioterapi dan pelatih fitnes," tutur Tolic.