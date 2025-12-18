Pelatih Persib Bandung Ungkap Peluang Hehanussa Bersaudara Dipinjamkan ke Klub Lain

jpnn.com - Nama 'Hehanussa Bersaudara' atau Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa mendadak menjadi perbincangan. Keduanya disebut-sebut berpeluang dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

Isu itu mencuat menjelang dibukanya jendela transfer paruh musim pada Januari 2026. Rezaldi dan Hamra santer disebut-sebut akan dipinjamkan Persib Bandung ke klub lain yang berlaga di BRI Super League.

Hodak Akui Ada Ketertarikan dari Klub Lain

Menanggapi kabar tersebut, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui adanya ketertarikan dari sejumlah klub terhadap beradik-berkakak itu.

Namun, Hodak menegaskan belum ada keputusan final yang diambil oleh manajemen maupun tim pelatih.

"Kami menerima beberapa permintaan, tetapi kami akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kami akan lihat," kata Hodak, Kamis (18/12/2025).

Persib Masih Evaluasi Kondisi Rezaldi dan Hamra

Khusus untuk Rezaldi Hehanussa, Hodak menegaskan peran penting sang pemain sebelum mengalami cedera serius.

Eks pemain Persija Jakarta itu sempat menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan Maung Bandung selama beberapa musim.

"Rezaldi pernah menjadi starting eleven di sini selama beberapa tahun, tetapi dia mengalami cedera tulang rawan. Karena itu, dia tidak bermain pada musim lalu," ucap Hodak.