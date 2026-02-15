Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Berupaya Bangkitkan Mental Pemain Seusai Kekalahan di Thailand

Minggu, 15 Februari 2026 – 14:14 WIB
Pelatih Persib Berupaya Bangkitkan Mental Pemain Seusai Kekalahan di Thailand - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung melanjutkan misi bangkit seusai menelan kekalahan pada leg pertama babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2) atas klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

Kekalahan menyakitkan 0 - 3 itu terjadi di Ratchaburi Stadium, pada Rabu (11/2/2026) malam.

Setelah pertandingan, para pemain diberikan waktu untuk beristirahat dan pada Sabtu kemarin, mereka sudah kembali berlatih.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan, dalam sesi latihan perdana pascalibur, para pemain masih dirundung kekecewaan. Mental anak asuhnya terpuruk.

"Kondisi pemain secara fisik oke, tapi secara mental agak kurang oke. Tapi terkadang kekalahan itu perlu dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi," kata Bojan Hodak, Minggu (15/2).

Pelatih asal Kroasia itu pun menuturkan, para pemain butuh diberikan pemecut agar semangat bisa kembali. Kekalahan di kandang Ratchaburi FC kemarin, bukanlah akhir.

Baca Juga:

Skuad Maung Bandung itu masih punya putaran kedua yang akan diselenggarakan di rumah mereka, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (18/2) mendatang.

"Kami sekarang hanya perlu fokus ke pertandingan yang berikutnya dan kami sedikit kurang beruntung," ucapnya.

Pelatih Persib mengungkapkan jika mental anak asuhnya terpuruk pascakekalahan di kandang Ratchaburi FC. Begini rencana Bojan Hodak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bojan Hodak  Pelatih Persib 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp