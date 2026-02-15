Pelatih Persib Berupaya Bangkitkan Mental Pemain Seusai Kekalahan di Thailand

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung melanjutkan misi bangkit seusai menelan kekalahan pada leg pertama babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2) atas klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

Kekalahan menyakitkan 0 - 3 itu terjadi di Ratchaburi Stadium, pada Rabu (11/2/2026) malam.

Setelah pertandingan, para pemain diberikan waktu untuk beristirahat dan pada Sabtu kemarin, mereka sudah kembali berlatih.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan, dalam sesi latihan perdana pascalibur, para pemain masih dirundung kekecewaan. Mental anak asuhnya terpuruk.

"Kondisi pemain secara fisik oke, tapi secara mental agak kurang oke. Tapi terkadang kekalahan itu perlu dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi," kata Bojan Hodak, Minggu (15/2).

Pelatih asal Kroasia itu pun menuturkan, para pemain butuh diberikan pemecut agar semangat bisa kembali. Kekalahan di kandang Ratchaburi FC kemarin, bukanlah akhir.

Skuad Maung Bandung itu masih punya putaran kedua yang akan diselenggarakan di rumah mereka, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (18/2) mendatang.

"Kami sekarang hanya perlu fokus ke pertandingan yang berikutnya dan kami sedikit kurang beruntung," ucapnya.