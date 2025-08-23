Pelatih Persib Bicara Kekuatan PSIM, Bojan Hodak: Tim Promosi yang Bisa Menyakiti

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 16:38 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

PSIM adalah kampiun Liga 2 musim lalu dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Dalam dua pertandingan perdana, Laskar Mataram belum menelan kekalahan.

Pantang Menganggap Remeh PSIM

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan melawan tim promosi bukanlah hal yang mudah. Dia tak mau meremehkan PSIM karena punya kekuatan yang tak mereka ketahui.

Hodak berkaca saat Persib menelan kekalahan 1-2 dari tim promosi lainnya, Persijap Jepara, pekan lalu.

Pelatih asal Kroasia itu menilai PSIM telah bertransformasi dan satu level dengan Persib.

PSIM Berpotensi Mengejutkan

Laskar Mataram juga dihuni pemain-pemain berpengalaman, seperti Ze Valente, Nermin Haljeta, dan Ezequiel Vidal. Hal inilah yang wajib diwaspadai oleh Marc Klok dan kawan-kawan.

"PSIM sudah masuk ke divisi teratas. Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, Haljeta, Vidal, jadi mereka diperkuat pemain yang bagus,” kata Hodak, Sabtu (23/8).

Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tak memberi ruang untuk pemain-pemain tersebut. Kesalahan yang terjadi saat melawan Persijap jangan sampai terulang.