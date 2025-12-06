Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Bojan Hodak Bilang Skor 3-1 Sudah Bagus Bagi Borneo FC

Sabtu, 06 Desember 2025 – 05:31 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak Bilang Skor 3-1 Sudah Bagus Bagi Borneo FC - JPNN.COM
Bojan Hodak (paling kiri) dan pemain Fitrah Maulana (tengah) dalam konferensi pers seusai laga Persib vs Borneo FC di GBLA, Jumat (5/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih tiga poin seusai mengalahkan Borneo FC dengan skor meyakinkan 3-1 pada pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam. 

Laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 Persib vs Borneo FC berlangsung menarik, sebab kedua tim sama-sama berada di peringkat atas klasemen sementara. 

Borneo FC, si pemuncak klasemen, harus pulang dari Bandung dengan tangan hampa.

Baca Juga:

Rentetan kemenangan dalam 11 pertandingan kembali tercoreng, setelah sebelumnya mereka takluk dari Bali United. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku takjub dengan permainan yang ditampilkan anak asuhnya.

Dia tak menyangka, permainan timnya di luar ekspekstasi. 

Baca Juga:

Skuad Persib Bandung tampil solid dan pertahanannya kokoh. Borneo FC hampir tak memiliki peluang berarti, kecuali gol tunggal yang dibuat Joel Vinicius di menit 18.

"Saya sudah katakan sebelumnya, bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Bahkan skor 3 - 1 ini menurut saya bagus bagi mereka (Borneo FC), karena pada babak pertama kami mempunyai banyak peluang," kata Hodak dalam konferensi pers seusai laga Persib vs Borneo FC.

Persib Bandung menaklukkan Borneo 3-1 pada laga tunda BRI Super League, Bojan Hodak puji performa solid seluruh pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Borneo FC  Persib vs Borneo FC  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp