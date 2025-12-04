Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Bojan Hodak Blak-blakan tentang Hal yang Membuat Borneo FC Perkasa

Kamis, 04 Desember 2025 – 15:07 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak Blak-blakan tentang Hal yang Membuat Borneo FC Perkasa - JPNN.COM
Skuad Borneo FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC dalam laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Laga Persib vs Borneo FC ini diprediksi berjalan ketat sebab mempertemukan dua tim papan atas di musim ini.

Klasemen sementara, tuan rumah Persib ada di posisi ke-3 dengan nilai 25 poin.

Baca Juga:

Dalam 11 pertandingan, mereka mengumpulkan 8 kemenangan, sekali hasil imbang, dan dua kali kekalahan.

Sementara, Borneo FC ada di puncak klasemen dengan jumlah 33 poin.

Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan dan baru sekali kalah saat melawan Bali United.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkap sejumlah faktor yang membuat Borneo FC menjadi tim yang perkasa di awal musim ini.

Menurut Hodak, kemenangan tim berjuluk Pesut Etam itu rata-rata terjadi di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Persib Bojan Hodak bongkar kekuatan Borneo FC yang baru sekali menelan kekalahan di musim sekarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib vs Borneo FC  Persib Bandung Vs Borneo FC  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp