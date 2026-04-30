JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Bongkar Hal yang Benar-Benar Tak Terduga soal 2 Bintang Bhayangkara FC

Kamis, 30 April 2026 – 13:04 WIB
Pelatih Persib BAndung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui bahwa lawan timnya malam nanti, Bhayangkara FC, mempunyai segudang pemain berkualitas yang harus diwaspadai.

Persib akan menjadi tamu Bhayangkara FC pada pekan ke-30 Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung pada Kamis (30/4) malam. 

Juru taktik asal Kroasia itu kemudian mengerucutkan dua pemain yang dianggap punya kualitas di atas rata-rata. Mereka yakni dua penyerang dari Afrika, Henri Doumbia dan Moussa Sidibe. 

Dua penggawa asing itu didatangkan Bhayangkara FC di paruh kedua musim.

Hodak mengatakan bahwa Doumbia dan Sidibe bisa merepotkan lini pertahanan Maung Bandung. 

Sejak resmi berbaju Bhayangkara FC, Doumbia dan Sidibe terbilang pemain yang produktif. 

Henri Doumbia mencatatkan empat gol, dan Moussa Sidibe sudah membuat sebelas gol dari 12 pertandingan.

Hodak lalu membongkar sebuah rahasia, tak banyak yang tahu.

BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
