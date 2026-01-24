Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Pelatih Persib Keluarkan Peringatan Dini, Ada Kata Wajib & Maaf

Sabtu, 24 Januari 2026 – 17:13 WIB
Pelatih Persib Keluarkan Peringatan Dini, Ada Kata Wajib & Maaf
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung mengatakan laga pasukannya melawan PSBS Biak pada pekan ke-18 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1) malam merupakan pertarungan sangat penting.

Itu lantaran laga tersebut merupakan pertandingan pertama kedua tim di putaran kedua.

Hodak menuturkan timnya wajib mewaspadai kekuatan lawan PSBS, meski lawannya itu tidak berada di 10 Besar klasemen sementara.

"PSBS Biak adalah tim yang berada di tiga atau empat terbawah klasemen, maaf, tetapi mereka bisa sangat berbahaya," kata Hodak dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (24/1).

Hodak mengatakan, kemenangan 4-1 PSBS Biak atas Bhayangkara FC pada pertandingan penutup putaran pertama lalu menjadi peringatan dini bagi Persib Bandung.

Karena itu, untuk meraih kemenangan dari PSBS Biak, Hodak mengharuskan anak asuhnya tampil maksimal.

Persib Bandung menjamu PSBS Biak di Stadion GBLA, Minggu malam. Apa yang akan terjadi?

