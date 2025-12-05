Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu

Jumat, 05 Desember 2025 – 09:12 WIB
Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kuning). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan Super League Persib Bandung menjamu pemimpin klasemen Borneo FC pada laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam WIB.

Laga ini seharusnya digelar pada 31 Agustus, tetapi lantaran maraknya demonstrasi termasuk di Kota Bandung, pertemuan kedua tim pun ditunda hingga malam nanti.

Persib saat ini berada di urutan ketiga klasemen.

Baca Juga:

Sementara itu, Borneo FC baru menderita kekalahan pertama setelah sebelas kali selalu menang.

Klasemen Super League
Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begituileague

Tukang Racik Persib Bojan Hodak menuturkan pertandingan melawan Borneo FC sangat penting untuk dimenangi.

Baca Juga:

Dia pun berharap Bobotoh memenuhi stadion memberikan dukungan.

"Saya berharap stadion penuh oleh Bobotoh dan kami mendapat hasil positif," kata Hodak.

Persib vs Borneo FC sama dengan juara bertahan vs pemimpin klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Borneo FC  Persib  Borneo FC  Persib Bandung  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp