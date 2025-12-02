Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Sebut Persija Lebih Menakutkan Dibanding Borneo FC

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:25 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai Persija Jakarta sebagai ancaman terbesar bagi timnya dalam persaingan papan atas Super League, bukan Borneo FC yang saat ini memimpin klasemen.

Persib berada di posisi ketiga dengan 25 poin dari 11 laga. Maung Bandung terpaut delapan angka dari Borneo FC di puncak, sementara Persija menempel ketat di posisi kedua dengan 29 poin.

Hodak menyadari peluang Persib untuk mendekati dua besar sangat terbuka. Mereka masih menyimpan dua laga tunda, masing-masing menghadapi Borneo FC pada 5 Desember dan Malut United pada 14 Desember.

Berbicara jelang bentrok kontra Borneo, Hodak tetap memuji kualitas Pesut Etam meski baru saja tumbang dari Bali United.

“Mereka tetap tim kuat. Rekor mereka masih bagus. Ini akan jadi laga berat. Saya harus lihat siapa pemain kami yang siap setelah pertandingan lawan Madura United,” kata Hodak usai Persib menang atas Madura United.

Namun, untuk persaingan jangka panjang, Hodak justru menegaskan bahwa Persija-lah yang paling membuatnya waspada.
“Secara keseluruhan saya lebih khawatir dengan Persija karena hal-hal lain,” ujarnya.

Persib dan Persija belum bertemu musim ini. Duel panas Maung Bandung vs Macan Kemayoran akan tersaji pada 11 Januari 2026. (dkk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

