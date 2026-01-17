Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persib Senang Jika Bek Kiri Murni Kualitas Bagus Ini Kembali

Sabtu, 17 Januari 2026 – 14:37 WIB
Rezaldi Hehanussa. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Nakhoda Persib Bandung Bojan Hodak punya kesan khusus soal Rezaldi Hehanussa.

Rezaldi dan adiknya, yakni Hamra Hehanussa dipinjamkan Persib ke Persik Kediri pada bursa transfer pertengahan musim Super League 2025/26.

Hodak optimistis Rezaldi dan Hamra akan kembali pada performa terbaiknya.

Menurut pria Kroasia itu, Rezaldi dan Hamra hanya membutuhkan menit bermain untuk kembali ke penampilan terbaik mereka.

"Rezaldi mendapatkan tiga musim yang luar biasa bersama Persib," tutur Hodak di halaman Persib.

"Dia adalah starting eleven saat kami juara (musim 2023/24). Musim lalu, dia cedera sehingga kekurangan menit bermain dan dia butuh menit bermain."

"Jika dia bermain baik di sana (Persik), saya akan senang membawanya kembali. Karena, sulit menemukan bek kiri murni dengan kualitas yang bagus," imbuh Hodak.

Sementara itu, Bule -panggilan Rezaldi, mengaku banyak mendapatkan kesan baik bersama Persib sejak bergabung pada pertengahan musim 2022.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya kesan khusus dan dia senang jika pemain itu kembali.

