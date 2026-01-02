Pelatih Persija Kecewa Laga Lawan Persijap Jepara Tidak Disiarkan TV

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Laga akbar pekan ke-16 Super League 2025/26 antara Persija Jakarta menghadapi Persijap Jepara tidak disiarkan di TV.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai hal tersebut menjadi kerugian buat penggemar Macan Kemayoran di luar Jakarta.

Wajar biasanya fan fanatik tim ibu kota di daerah menantikan Persija Jakarta berlaga dari di depan layar kaca.

“Ada beberapa penggemar kami di luar Jakarta yang tidak bisa ke stadion. Maka hal itu sangat merugikan,” kata Mauricio.

“Bagi saya laga Persija Jakarta disiarkan di televisi merupakan hadiah buat para penggemar,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta tetap percaya diri kendati pertandingan akbar melawan Persijap Jepara tidak disiarkan di televisi.

Mantan manajer Madura United tersebut berharap fan Persija yang bisa datang ke stadion bisa hadir memberikan dukungan.

Kehadiran The Jakmania sangat dibutuhkan untuk melecut semangat pemain Persija yang kini ada di jalur perburuan gelar juara Super League 2025/26.