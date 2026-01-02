Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Persija Kecewa Laga Lawan Persijap Jepara Tidak Disiarkan TV

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:17 WIB
Pelatih Persija Kecewa Laga Lawan Persijap Jepara Tidak Disiarkan TV - JPNN.COM
Konferensi pers pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjelang menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (2/1). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Laga akbar pekan ke-16 Super League 2025/26 antara Persija Jakarta menghadapi Persijap Jepara tidak disiarkan di TV.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai hal tersebut menjadi kerugian buat penggemar Macan Kemayoran di luar Jakarta.

Wajar biasanya fan fanatik tim ibu kota di daerah menantikan Persija Jakarta berlaga dari di depan layar kaca.

Baca Juga:

“Ada beberapa penggemar kami di luar Jakarta yang tidak bisa ke stadion. Maka hal itu sangat merugikan,” kata Mauricio.

“Bagi saya laga Persija Jakarta disiarkan di televisi merupakan hadiah buat para penggemar,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta tetap percaya diri kendati pertandingan akbar melawan Persijap Jepara tidak disiarkan di televisi.

Baca Juga:

Mantan manajer Madura United tersebut berharap fan Persija yang bisa datang ke stadion bisa hadir memberikan dukungan.

Kehadiran The Jakmania sangat dibutuhkan untuk melecut semangat pemain Persija yang kini ada di jalur perburuan gelar juara Super League 2025/26.

Mauricio Souza menyayangkan laga Persija Jakarta menghadapi Persijap Jepara tidak disiarkan secara langsung di televisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persijap Jepara  persija vs persijap 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp