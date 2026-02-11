Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persija Masih Optimistis Meski Ditinggal Persib

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:39 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat memimpin anak asuhannya berlatih menjelang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (27/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza optimistis timnya segera bangkit dari kekalahan 0-2 dari Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (9/2).

Kekalahan itu berdampak Persija ditinggal Persib Bandung di klasemen Super League.

Jarak yang sempat dekat, kini menjadi jauh, lantaran Persib menang di pekan ke-20.

"Soal selisih enam poin dengan Bandung (Persib), kami hanya fokus pada diri sendiri. Laga itu (vs Arema FC) memang sangat penting karena tim di atas kami menang. Namun, kompetisi masih panjang," ujar Souza.

Pelatih asal Brasil ini juga yakin para pemain barunya akan memberikan dampak bagus untuk kedalaman skuadnya.

Persija Jakarta termasuk tim yang cukup aktif. Total tujuh pemain berhasil didatangkan pada bursa transfer paruh musim kali ini.

Mereka ialah bek kanan Fajar Fathurrahman (Borneo FC Samarinda), bek kiri Shayne Pattynama (Bangkok United FC/Thailand), penyerang Mauro Zijlstra (FC Volendam/Belanda), dan kiper Cyrus Margono (FC Dukagjini/Kosovo).

Kemudian, bomber Alaeddin Ajaraie (NorthEast United FC/India) dengan status pinjaman, bek tengah Paulo Ricardo (Kuopion Palloseura/Finlandia), dan gelandang Jean Mota (Vila Nova FC/Brasil).

