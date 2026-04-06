Pelatih Persija Ungkap Kondisi Tidak Wajar Penyebab Kekalahan

Senin, 06 April 2026 – 04:53 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat memimpin latihan di Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Persija Jakarta kalah dari Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-3 pada lanjutan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026)

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan kehilangan satu pemain di awal babak kedua membuat momentum kemenangan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC hilang.

"Jadi kurang satu pemain ini akan sangat berbeda yang terjadi. Kartu merah yang didapatkan Jordi Amat pada menit 47 tidak wajar terjadi," katanya di Bandarlampung Minggu.

Menurutnya, bermain dengan 10 orang tentunya akan mempengaruhi permainan dan strategi yang dimainkan di lapangan.

Di mana pada awal babak pertama Persija mencoba menerapkan strategi menyerang.

"Namun, karena kehilangan satu pemain, kami akhirnya menerapkan strategi bertahan dan mencoba serangan balik," kata dia.

Ia mengatakan bahwa seluruh pemain telah berusaha dengan keras pada pertandingan ini.

Bahkan setelah gol pertama di awal babak pertama, Persija terus mencoba mencari tambahan gol namun hal itu tidak terjadi.

Persija  Persija Jakarta  Mauricio Souza  Super League 
