JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persijap Ungkap Strategi Berisiko saat Melawan Persib, yang Penting Menang

Selasa, 19 Agustus 2025 – 04:54 WIB
Pemain Persib Rosembergne Da Silva (kedua kanan) berusaha melewati pemain Persijap Jepara Najeeb Yakubu (kanan) saat pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025). ANTARA FOTO/Nirza/bar

jpnn.com - JAKARTA - Persijap mampu mengalahkan Persib Bandung pada laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin (18/8/2025) malam.

Persijap menang atas Persib Bandung dengan skor 2-1.

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos mengaku memang menginstruksikan agar para pemainnya bermain agresif demi mendapatkan kemenangan.

Diakui, strategi bermain agresif berisiko para pemainnya mendapatkan kartu kuning.

Persijap mendapatkan total 10 kartu kuning saat baru melakoni dua laga di BRI Super League 2025/2026.

Sebanyak enam kartu kuning didapatkan saat bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar pada pekan pertama.

Terbaru, empat kartu kuning didapatkan Persijap saat menang 2-1 atas juara bertahan Persib Bandung pada pekan kedua.

“Tentu saja, terlalu banyak kartu, terlalu banyak, tetapi menurut saya dengan tim yang kami miliki, kami harus berjuang. Kami harus menjadi tim yang agresif. Tentu saja, (kartu-kartu kuning itu) mungkin terlalu banyak,” kata Lemos pada jumpa pers seusai pertandingan melawan Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini.

