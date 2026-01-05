Pelatih Persik Marcos Reina Soroti Peran Vital Pemain Persib Ini

jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri terus mematangkan persiapan menjelang laga krusial melawan Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadon Brawijaya, Senin (5/1/2026) malam.

Pelatih Persik Marcos Reina Torres menegaskan timnya siap bertarung dan tidak gentar menghadapi kekuatan Maung Bandung.

Juru taktik asal Spanyol itu menyebut Persib memiliki banyak pemain berkualitas sehingga tidak mudah menentukan satu sosok yang paling berbahaya. Meski demikian, Marcos menakui ada satu nama yang cukup menonjol dalam permainan Persib.

"Maksud saya, sekali lagi ini adalah tim yang memilikii banyak pemain bagus dan Anda tidak bisa hanya menyebutkan satu nama," kata Marcos.

Namun, Marcos secara khusus menyoroti peran gelandang Persib Thom Haye. Menurutnya, pemain asal Belanda tersebut memiliki pengaruh besar terhadap cara bermain tim asuhan Bojan Hodak.

"Saya pikir yang penting bagi mereka adalah Haye (Thom Haye). Pemain Belanda itu bermain kurang lebih di mana pun dia mau dan seluruh tim kurang lebih beradaptasi dengan ke mana dia pergi. Jadi saya pikir dia adalah pemain penting bagi mereka, cara mereka bermain," tuturnya.

Meski demikian, pelatih Persik menegaskan timnya tidak hanya fokus pada satu pemain lawan. Dia menilai seluruh skuad Persib memiliki kualitas yang merata dan berbahaya.

"Tetapi mereka semua penting karena mereka semua pemain yang bagus, itulah sebabnya mereka ada di Persib," ujarnya.