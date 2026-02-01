Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pelatih Persis Sebut Persib Hebat dalam 3 Perkara

Minggu, 01 Februari 2026 – 08:48 WIB
Pelatih Persis Sebut Persib Hebat dalam 3 Perkara - JPNN.COM
Persis Solo vs Persib Bandung, pekan ke-19 Super League, di Manahan. Foto: persis

jpnn.com - SURAKARTA - Tukang Latih Persis Solo Milomir Seslija atau biasa disapa Milo, kecewa dengan hasil laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (31/1) sore.

Persis takluk 0-1.

Milo menilai pasukannya bisa lebih baik dari itu. Dia menganggap skuadnya tak bermain maksimal, terutama di babak pertama.

Baca Juga:

Namun, dia juga menyebut, mengakui, Persib Bandung the best dalam salah tiga perkara utama bermain sepak bola.

"Ini laga memang sulit karena kami melawan tim terbaik di liga dalam urusan fisik, taktikal, dan pengalaman,” kata Milo di halaman Persis Solo.

Dia menjelaskan, pola permainan timnya tidak cukup baik di 45 menit pertama. Banyak transisi atau alur bola yang tidak mengalir dengan baik. Padahal dia sudah banyak memberikan program latihan bagaimana aliran bola antar lini bisa efektif. 

Baca Juga:

Pada jeda babak pertama, dia juga sudah mengingatkan kepada para pemainnya agar bermain lebih menekan.

Namun, dia menyayangkan tak ada gol tercipta meski permainan lebih baik di babak 45 menit kedua.

Milo si Pelatih Persis Solo kecewa dengan penampilan timnya di babak pertama laga melawan Persib.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persis  Super League  persis vs persib 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp