Pelatih Persita Sebut Persib Bukan Tim yang Sama Lagi

jpnn.com, BANDUNG - Persita Tangerang punya catatan positif saat berhadapan dengan Persib Bandung.

Mengalahkan Persib di putaran pertama BRI Super League 2025/26, Persita punya misi untuk kembali menaklukan sang juara bertahan.

Misi tersebut akan dipertunjukkan saat melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (22/2/2026).

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan Persib Bandung bukanlah tim yang sama saat mereka meraih kemenangan 2-1 di Bali.

Tuan rumah banyak melakukan perubahan dan kini punya kekuatan skuad yang mumpuni.

Tim asuhan Bojan Hodak itu bahkan mendatangkan pemain kelas dunia eks Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa.

"Sangat berbeda, mereka (Persib) tim yang sangat berbeda dan mereka sudah berubah di sepanjang musim ini. Jadi, pertandingan besok saya rasa akan berbeda juga," kata Pena dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Sabtu (21/2/2026).

Maka dari itu, Persita tak boleh jemawa sekalipun mereka pernah punya catatan baik di putaran pertama.