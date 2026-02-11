Pelatih Ratchaburi FC Nilai Lawan Persib di ACL 2 Layaknya Liga Champions

jpnn.com, BANDUNG - Klub asal Thailand Ratchaburi FC tak boleh meremehkan satu-satunya wakil Indonesia Persib Bandung dalam babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan leg pertama ini harus dimanfaatkan tim berjuluk The Dragons untuk bisa meraih kemenangan. Terlebih mereka akan tampil di kandang sendiri, yakni Ratchaburi Stadium, Na Muang.

Pelatih Ratchaburi Worrawoot Srimaka menaruh respek pada Persib.

Dia menilai tim yang diasuh oleh Bojan Hodak itu punya materi pemain yang tak bisa diremehkan dan dipastikan laga berlangsung sengit.

Namun begitu, Worrawoot tetap percaya diri anak asuhnya bisa melumat Persib.

"Saya rasa kedatangan Persib ini adalah kedatangan yang penuh harapan bagi kami, karena dia (Bojan Hodak) telah melatih para pemain dengan baik. Tetapi datang untuk bermain di kandang kami adalah tugas yang sulit karena kami berharap dapat mengumpulkan tiga poin untuk melihat jalan ke babak berikutnya," kata Worrawoot.

Permainan yang sengit diprediksi akan berjalan sejak menit pertama. Kedua tim sama-sama punya misi menang untuk memuluskan langkahnya di ACL 2.

Layaknya pertandingan Liga Champions, jual beli serangan dan kematangan strategi akan tersaji dalam pertandingan yang digelar pada Rabu (11/2/2026) malam ini.