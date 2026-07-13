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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Spanyol Tebar Psywar, Ungkit Luka Lama Prancis Jelang Semifinal

Senin, 13 Juli 2026 – 10:45 WIB
Pelatih Spanyol Tebar Psywar, Ungkit Luka Lama Prancis Jelang Semifinal - JPNN.COM
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Spanyol, Luis De La Fuente mulai memainkan perang urat saraf menjelang duel panas La Furia Roja melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. 

Fuente mengingatkan Prancis pada memori buruk yang Les Bleus alami setiap kali berhadapan dengan Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

Fuente tak menampik Prancis merupakan salah satu tim terbaik di dunia, tetapi anak asuh Didier Deschamps tak akan merasa nyaman menghadapi Spanyol.

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Menurut dia, catatan pertemuan kedua tim menjadi alasan utama.

Spanyol sukses menumbangkan Prancis 2-1 di semifinal EURO 2024, lalu kembali menang dramatis 5-4 pada semifinal UEFA Nations League. 

Rekor itulah yang diyakini masih membekas di benak para pemain Prancis.

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"Saya yakin mereka juga akan khawatir saat menghadapi kami. Kami adalah satu-satunya tim di dunia yang berhasil mengalahkan mereka dalam dua pertemuan beruntun," kata De La Fuente kepada Teledeporte.

Pernyataan itu dinilai sebagai psywar halus untuk memberi tekanan kepada Prancis sebelum laga penentuan di AT&T Stadium, Dallas, Amerika Serikat, Rabu (15/7).

Pelatih Spanyol Luis De la Fuente menebar psywar menjelang semifinal lawan Prancis. Ia menyinggung rekor kemenangan timnya atas Prancis.

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TAGS   Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026  Luis de La Fuente 
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