JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Thailand Bicara Soal Hasil Drawing Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Ikut Terseret

Jumat, 16 Januari 2026 – 13:54 WIB
Skuad Timnas Thailand. Foto: theafc

jpnn.com - Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson menyambut positif hasil undian fase grup Piala AFF 2026.

Juru taktik asal Inggris itu merasa sedikit lega, terutama karena tidak harus berhadapan langsung dengan Timnas Indonesia pada fase awal turnamen.

Hudson menilai hasil drawing kali ini sesuai dengan harapan timnya.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa persaingan di Piala AFF tidak pernah mudah mengingat kekuatan tim-tim Asia Tenggara yang makin merata.

"Kami cukup puas dengan hasil undian ini."

"Di turnamen seperti ini, tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng karena semua tim punya kualitas dan ambisi yang sama," ucap Hudson.

Berdasarkan hasil undian, Thailand berada di Grup B bersama Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Sementara itu, Timnas Indonesia menempati Grup A yang diisi Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang laga play-off antara Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Pelatih Thailand buka suara soal hasil undian Piala AFF 2026. Timnas Indonesia ikut terseret.

