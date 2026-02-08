Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pelatih Timnas Futsal Indonesia: Hanya 1 Negara yang Ingin Iran Menang

Minggu, 08 Februari 2026 – 06:47 WIB
Pelatih Timnas Futsal Indonesia: Hanya 1 Negara yang Ingin Iran Menang - JPNN.COM
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto saat jumpa pers setelah final Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia kalah dari Iran dengan skor 4-5 dalam adu penalti setelah imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu, Sabtu (7/2).

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto bergurau dengan menyebut Indonesia didukung seluruh dunia saat memainkan laga final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran tersebut.

Pada laga final yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, tersebut, Hector Souto bergurau dengan mengatakan hanya satu negara yang ingin Iran menang.

Baca Juga:

"Menurut saya, pada hari ini hanya satu negara yang ingin Iran menang. Di seluruh dunia, banyak yang mendukung Indonesia,” ujar Souto dalam jumpa pers setelah pertandingan.

Meski timnya tampil impresif hingga partai puncak, pelatih asal Spanyol itu menegaskan pentingnya sikap rendah hati dalam menyikapi pencapaian tersebut.

Hector Souto menilai keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal 2026 bukan jaminan terulang dalam turnamen berikutnya.

Baca Juga:

“Kita (Timnas Futsal Indonesia) harus tetap membumi. Jika turnamen ini diulang dalam dua pekan, mungkin kita tidak sampai ke final,” katanya.

Souto menambahkan Indonesia harus meningkatkan persiapan menghadapi persaingan ketat di Asia, mengingat masih banyak tim kuat di kawasan ini.

Hector Souto mengatakan Timnas Futsal Indonesia didukung seluruh dunia saat memainkan laga final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Hector Souto  Piala Asia Futsal 2026 
BERITA TIMNAS FUTSAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp