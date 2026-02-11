Close Banner Apps JPNN.com
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Blak-blakan, Masih Terasa Sakit

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:15 WIB
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Blak-blakan, Masih Terasa Sakit
Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto. Foto: FFI.

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia kalah dari Iran pada final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2) lalu, melalui drama adu penalti.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengaku masih menyesali kekalahan di laga final tersebut.

"Masih terasa sakit," kata Souto membuka caption di unggahan Instagram resminya itu, Selasa (10/2).

Di laga final itu, Indonesia dikejutkan dengan gol cepat Iran. Namun, pasukan Garuda bangkit untuk membalikkan keadaan menjadi 3-1, sebelum kemudian disamakan menjadi 3-3.

Pada waktu normal, Indonesia kembali unggul 4-3. Namun, Iran menyamakannya lagi menjadi 4-4.

Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu, dengan Indonesia mencetak gol yang hampir menyegel kemenangan mereka dengan skor 5-4 pada dua menit sebelum waktu usai.

Sayangnya, gol itu kembali disamakan oleh Iran menjadi 5-5 saat tambahan waktu menyisakan satu menit.

Skor imbang itu dilanjutkan ke adu penalti dan di babak ini Indonesia kalah dengan skor 4-5.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengaku belum bisa memaafkan diri dan masih menyesali kekalahan atas Iran.

