Pelatih Timnas Indonesia Bilang 2 Pemain Pengganti Ini Mumpuni, Bukan Diaspora

jpnn.com - JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai penampilan Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra cukup mumpuni dalam laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).

John Herdman mengatakan Dony Tri dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus tahun ini.

Diketahui, Dony dan Beckham diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Bulgaria dengan skor 0-1.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," kata Herdman dalam jumpa pers seusai pertandingan Timnas Indonesia vs Bulgaria.

Kedua pemain ini turun setelah laga berjalan di atas 70 menit.

Dony menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73 dan Beckham menggantikan Joey Pelupessy pada menit ke-79.

Masuknya kedua pemain ini membawa hal positif untuk permainan Indonesia, meski pada akhirnya tak sanggup menyamakan kedudukan dan kalah 0-1 dari Bulgaria.

Herdman sebenarnya bisa saja menurunkan Dony dan Beckham sejak menit awal lagi.